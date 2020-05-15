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Adıyaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:41:42 -
Adıyaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Kaşyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Tekin ve Kaya aileleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem Tekin ve karşı aileden Recep Kaya, av tüfeği ile vuruldu.

112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adem Tekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Kaya ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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