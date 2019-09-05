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Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da hacizli bir otomobilin bütün parçaları sökülerek sadece gövdesiyle yol kenarına bırakıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 08:57
Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da hacizli bir otomobilin bütün parçaları sökülerek sadece gövdesiyle yol kenarına bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, hacizli olduğu öğrenilen 06 BBF 477 plakalı otomobilin kapıları, kaportası, koltukları, döşemeleri, bagaj kapağı ve teybi gibi birçok parçası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tamamen söküldü. Sadece gövdesi kalan otomobil daha sonra Adıyaman Otogarı yakınlarına bırakıldı. Terk edilmiş otomobili görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek otomobili inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda otomobilin hacizli yakalamalı olduğu ortaya çıktı. Otomobil daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle otoparka çekildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:57
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