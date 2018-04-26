Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!

Olay, Adıyaman TPAO Bölge Müdürlüğünde meydana geldi.

İddiaya göre, TPAO Bölge Müdürlüğü Destek Hizmetleri Ünitesi, Sosyal Tesislerde servis görevlisi olarak çalışan Mühendis Turan Özdal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklamasında 'FETÖ ile ilgili bildiklerinizi Cumhuriyet Savcılarına bildirin' sözü üzerine Cumhuriyet savcısının yanına giderek Aralık ayında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan savcılık, kuruma durumu bildirdi.

TPAO yönetimi soruşturma kapsamında 2 ay önce Özdal'ın iş akdini sona erdirdi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Turan Özdal, "Bu olan bitenler karşısında kendi meşru haklarımı kurumdaki daha önceden FETÖ terör örgütünden ihraç olmuş kişiler getirmiş oldukları mevzuatları dayanak göstermesi neticesinde yapılan bu işlemleri Cumhurbaşkanımız direktifleri doğrultusunda hareketle savcılıklara intikal ettirdim. 14 Aralık 2017 tarih itibariyle yapmış olduğumuz başvurudan sonra kurumdaki muhatap kişiler hakkımda disiplin soruşturmasını işleme koyarak beni işten çıkarmak suretiyle böyle bir işlemi tesis etmiş bulunmaktalar" dedi.

HERHANGİ BİR SONUÇ ALAMADIM

Siyasi irade başta olmak üzere hiçbir yerden bir sonuç alamdığını aktaran Özdal, "Ben bu konuyla ilgili sayın genel müdürümüzden randevu taleplerimiz her zaman yanıtsız bırakıldı. Sonuç alamadım, görüşme noktasında durumu tüm mercilere, siyasilere götürmeme rağmen herhangi bir sonuç almış değilim. Sayın cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda hareket edip bildiklerimi paylaşmam sonucunda karşılaşmış olduğum durum bu" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN MÜDAHALE ETMESİNİ İSTİYORUM

İşini kaybetmesini anlayamadığını dile getiren Özdal, şunları kaydetti:

"Benden önce davasını kazanan, kesinleşmiş istina mahkemesi kararıyla çalıştığı halde mühendislik davasını kazandığı halde işten çıkarılan Batman personeli Eyüp Gürbüz var. Bir başka personel arkadaşımız da aynı şekilde doğrudan bana emsal teşkil ettiği için... Zaten bu girişimlerime sayın cumhurbaşkanımız direktifleri doğrultusunda duyarsız kalmamak adına yapmış bulunmaktayım. Sayın cumhurbaşkanımızın taktirlerine havale ediyorum, terör ile mücadele de nasıl ki biz 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde milletçe böyle bir mücadele verdik. Şehitler verdik. Gazilerimiz var. Aynı direktiflerle hareket eden bir vatandaş olarak benim işimi kaybetmem nasıl anlaşılabilir. Nasıl bu kabul edilebilir. Böyle bir skandala sayın cumhurbaşkanımızın ve yetkili mercilerimizin müdahale etmesini talep ediyorum"

BU SKANDAL DURUMUN SONLANDIRILMASINI İSTİYORUM

Bu skandal durumdan biran önce sonlandırılmasını isteyen Özdal, "Bu skandal durumun biran önce sonlandırılmasını istiyorum. Bu ülkem adına milli bir davadır. Milli bir meseledir. Benim yapmış olduğum; vatandaş olarak girişimim, sayın cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusundadır, meşrudur. Ben meşru müdafaamı yapıyorum. Böyle bir mağduriyeti asla kabul etmiyorum. Çevremde de büyük bir infiale yol açmıştır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Perre Haber Ajansı