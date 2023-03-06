Adıyaman'da içme suyu stoklarında eksik yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Altınşehir (K-1) Konteyner Kent’te yaptığı basın açıklamasında, depremden 14 milyon insanın doğrudan etkilendiğini belirtti.

Birbirimize kenetlendik

Bugüne kadar 13 binin üzerinde artçı deprem yaşandığını dile getiren Karaismailoğlu, “Ancak devlet ve millet omuz omuza vermeyi bildik, birbirimize kenetlendik. İlk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık” diye konuştu. Acil barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini anlatan Karaismailoğlu, “Acil giyinme sorununu ortadan kaldırdık. Acil yemek ihtiyacını hemen sağladık. Hemen ardından acil temizlik ve hijyen hususlarının üzerinde çalışmalarımızı yürüttük ve takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

Binaların yüzde 99’unun tarandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, yıkım ve enkaz kaldırma işlerine devam ettiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını anında karşılayabilmek üzere kurduğumuz ‘saha tarama’ sistemi devrede. Bu sayede ihtiyaçları tespit ediyoruz, ne oranda karşılandıklarını görüyoruz ve gerekli yerlere takviyelerimizi sürdürüyoruz. Ailelerimizin, çocuklarımızın, dezavantajlı gruplarımızın eğitimden, sağlığa ne ihtiyaçları varsa sistemimizden aldığımız veriler ışığında gideriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

632 bin 538 afetzede bölgeden tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, deprem bölgelerinde, 271 binin üzerindeki personelle çalışmaları sürdürdüklerini bildiren Karaismailoğlu, 4 bin 331’i arama kurtarma personeli olmak üzere görevi devam eden personel sayısının 226 binin üzerinde olduğunu bildirdi.

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Şu ana kadar 632 bin 538 afetzedenin bölgeden tahliye edildiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmeye başladık. Şu an için en öncelikli olan barınma ve ısınma imkânıdır. Bu hususları eksiksiz sağlamak için çaba gösteriyoruz. Kış şartlarına uygun çadır ve konteynerler temin ediyor ve yaşam alanları tesis ediyoruz. Çadırlar ilk etapta acil ihtiyaca yöneliktir ve bir ara formüldür. Asıl amacımız konteyner kentleri yaygınlaştırarak, herkesi buralara taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar afetzedelerimize daha düzenli bir hayat sunmaktır.”

Durmayacağız

Felaketin, herkesi derinden incittiğini dile getiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Bu sızıyı hep içimizde taşıyacağız. Bir yandan da milletimizin yanında olmak, ayağa birlikte kalkmak için çaba gösteriyoruz. Adıyaman’ımızı ihya etmek için ilk andan itibaren gecemizi gündüzümüze kattık. Tüm yaralar sarılana kadar da durmayacağız. İlk gün nasıl buradaysak, nasıl ki bir an bile buradan ayrılmadıysak, son ana kadar Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Bunu sadece Adıyaman’da değil depremden etkilenen diğer 11 ilimizde de gerçekleştireceğiz.”

Ezan sokaklarda yeniden yankılanacak

Geçmişten geleceğe uzanan güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman kuracaklarını anlatan Karaismailoğlu, kentin eşsiz el dokuma halılarının yeniden dükkanların vitrinlerini süsleyeceğini, tarihi camilerde okunan ezan sesleriyle cadde ve sokakların yeniden yankılanacağını ifade etti.

“300 ailemizi konteynerlere yerleştirdik”

Adıyaman’da 50 bin 763 çadırda 203 binin üzerinde afetzedenin barındığını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Adıyaman’da 2 milyon 193 bin metrekarelik bir alanda 17 bin 907 kapasiteli 20 ayrı konteyner kent kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Şu ana kadar bin 44 konteyner kurduk ve 387 tanesini de kurulmak üzere sahaya indirdik. Konteyner kent kurulacak alanların tesviye çalışmalarını gerçekleştirirken bir yandan da su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı çalışmalarına devam ediyoruz. 300 ailemizi konteynerlere yerleştirdik. Onların bir nebze olsun normal hayatlarına dönmeye başlamaları bizlere de büyük güç vermekte. Bu sayı hızla artacak ve Adıyaman’da hayatın normal akışına hızlı dönmeye başladığına şahit olacağız. Adıyaman’da yıkımın izlerini de ortadan kaldırıyoruz. Şu anda şehrin yüzde 95’ine kaynağından su veriliyor. Şebekedeki arızaların giderilmesine devam ediliyor. Bunun yanı sıra içme suyu stoklarımızda eksik yok. Bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarına bağlı olarak şehrin tamamına su verebiliyoruz. Gürlevik isale hattındaki arızalar gideriliyor. Gürlevik Kaptajı’nda onarım işleri tamamlandı. Adıyaman yol ağında ve depremden etkilenen bütün bölgedeki yaklaşık 10 bin kilometre yol ağımızda trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır.”

“Yaklaşık 5 bin kişiye gemilerde konaklama imkanı sağlıyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, Hatay’a ulaştırılacak yardımlarda deniz yolunun etkin rol oynadığını vurgulayarak, yaklaşık 5 bin kişiye gemilerde konaklama imkânı sağladıklarını ifade etti. Deniz yolu ile de depremzedelerin bölgeden tahliyesini sağladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, “Bu arada Katar’dan yaşam konteynerleri getiren ilk gemiler de İskenderun limanlarına vardılar” dedi. Karaismailoğlu, iletişim ihtiyacının konteyner kentler ve çadır kentler de mobil, fiber, uydu ve Wi-Fi altyapılarıyla desteklendiğini dile getirerek, Türksat tarafından 163 noktada uydu ve Wi-Fi kurulumunun tamamlandığını aktardı.

Türk Telekom ve Turkcell tarafından fiber ve Wi-Fi kurulumunun bütün şehirlerde yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, PTT bünyesinde hizmet veren mobil araçların afetin yaşanmasıyla hızla bölgeye gönderildiğini söyledi.

Deprem bölgesinde temel ihtiyaç malzemelerinin temini için yardım amaçlı bireysel gönderilerin ücretsiz kargo kabulünün PTT tarafından ücretsiz kargo taşıma kampanyası kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Elbette bu felaketi unutmayacağız ama umutları yeniden yeşertecek ve bu acı günleri tarihe gömeceğiz. Açılan yaraları iyileştireceğiz. Güçlü ve gelişmiş Adıyaman’ı kuracağız” diye konuştu.