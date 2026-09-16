Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı, 13'ü tutuklandı
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Adıyaman'da aranan 57 kişi yakalandı, 13'ü tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi. Narkotik çalışmalarında 3 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Adıyaman'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesine yönelik çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı. Şüphelilerden 13'ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri; aranan şahısların yakalanması, suç işleme potansiyeli bulunan kişilerin caydırılması ve suçların önlenmesi amacıyla il genelinde çalışma yürüttü. Yakalanan 57 kişiden 5'i hırsızlık suçundan aranıyordu. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
Narkotik çalışmalarında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalarda ise 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Operasyonlarda 111 adet sentetik ecza hapı ile 66,6 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.