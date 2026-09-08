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Yerel Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı, 11'i tutuklandı
Yerel

Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı, 11'i tutuklandı

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Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı, 11'i tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün il genelindeki çalışmalarında yakalananların 6'sı hırsızlıktan aranıyordu; narkotik ekipleri 18 şüpheliye işlem yaptı.

Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı. Şüphelilerden 11'i, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri; vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması, aranan şahısların yakalanması, suç işleme potansiyeli bulunan kişilerin caydırılması ve suçların önlenmesi amacıyla il genelinde çalışma yürüttü. Yakalanan 53 kişinin 6'sı hırsızlık suçundan aranıyordu. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalarda ise 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 1 adet sentetik ecza hapı ile 26,44 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

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