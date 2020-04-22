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Aktüel

Adıyaman'da baharın gelişiyle ters laleler açtı

2020-04-22 11:14:39 -
Adıyaman'da baharın gelişiyle ters laleler açtı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve Ağlayan gelin" olarak da bilinen ters lale, havaların ısınmasıyla gün yüzüne çıktı.

Anadolu'nun yüksek rakımlı dağlarında yetişen ve halk arasında "Ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, Adıyaman'da sıcak havaların etkisiyle bu sene erken açtı.

Ters laleler merkeze bağlı Rezip köyünün bin 200 rakımlı dağlarında çiçek açarak rengarenk görüntüler oluşturdu.

Ters laleler, karların erimesi ve baharın gelmesiyle sarı ve turuncu renklerinde çiçek açmaya başladı.




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