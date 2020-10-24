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Spor Adıyaman'da 12 Yaş Altı Eskrim Kılıç Açık Turnuvası başladı
Spor

Adıyaman'da 12 Yaş Altı Eskrim Kılıç Açık Turnuvası başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:50:17 -
Adıyaman'da 12 Yaş Altı Eskrim Kılıç Açık Turnuvası başladı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası başladı.

Gölbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisinin ardından başlayan turnuvanın ilk gününde 12 Yaş Altı Kızlar Kılıç kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Turnuvada Adıyaman, Malatya, Van, Bolu ve Ankara'dan 18 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvanın açılış seremonisine katılan Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

12 Yaş Altı Kızlar Kılıç kategorisinde Ankara Başkent Eskrim Spor Kulübünden Zeynep Aytekin birinci, Adıyaman Gölbaşı Düzbağ Spor Kulübünden Ece Solak ikinci olurken, Malatya'dan ferdi olarak katılan Elif Naz Aktaş ve Adıyaman Gölbaşı Spor Kulubünden Fatma Güleryüz üçüncülüğü paylaştı.

Turnuva yarın 12 Yaş Altı Erkekler Kılıç kategorisinde devam edecek.


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