Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adil Gür son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

A&G'nin sahibi Adil Gür, A Haber’de son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:24
Adil Gür son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Son genel seçimlerde en doğru oy oranı tahmini yapan ve toplumsal konulardaki araştırmalarıyla dikkat çeken A&G'nin sahibi Adil Gür, erken seçim tartışmalarını yapıldığı bugün önemli açıklamalarda bulundu. A Haber Memleket Meselesi programında seçmenin nabzını kamuoyu ile paylaştı.

"Kamuoyu araştırmalarını seçim sonucu gibi göstermek gerçeği yansıtmaz" diyen Adil Gür, herkesin yaptığı en büyük hatanın referandumla normal seçimi birbirine karıştırması olduğunu belirtti.

İşte düzenlenen son anketten bazı sonuçlar ve Adil Gür'ün araştırmasında önemli bazı başlıklar:

Seçmenin %60'ı ekonomideki dalgalanmanın dış müdahaleden dolayı olduğunu düşünüyor.

"AK Parti ile MHP, Cumhur ittifakıyla seçime gidecek. Başarılı olacağın düşünüyor musunuz?" sorusu "%55-60 bandında 'Evet, başarılı olur" (%10 kararsız dağılımı yapılmadan) şeklinde yanıt buluyor.

"Siz Cumhur ittifakına oy verir misiniz?" şeklindeki soru ise "55-56-57 bandında 'Evet, veririm" şeklinde yanıt buluyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:24
  1. Adil Gür
  2. seçim anketi
  3. cumhur ittifakı

YORUM YAZ

  • VeliVeli1 sa önce
    Memleketi teknolojide bilimde ilerletmek için çalışmak yerine müslümanın namazı basortusuyle uğraşan İslam düşmanı gerici yobaz örümcek kafalı Allahsız kitapsız namussuz şerefsizlere bu ülkenin yönetimini asla teslim etmeyecegiz
  • SüleymanSüleyman2 sa önce
    Sizin dünyanızda olmadığım kesinde, sen hangi dünyadasın?
  • ali koçali koç2 sa önce
    Referandumda %61 diyen anketör değil mi adil gür...yine gürlemişsiniz beyefendi :)
  • Gariban vatandaşGariban vatandaş3 sa önce
    Cehape (Cehenneme hazırlık partisi) +Bütün destekçisi olan dünya gâvurları, tohlam yüzde 19-38 arası oy alarak tarihteki yerlerini yavaaaaş yavaş ALLAH'IN İZNİYLE TEKRAR ALLAH'IN İSTEDİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNE BIRAKIRLAR İNŞÂALLÂH!!!!!!!
  • Yunus 16Yunus 164 sa önce
    YORUMCU SÜLEYMAN, BU DÜNYADA MISIN?
  • SüleymanSüleyman5 sa önce
    CHP+SP+DP+İYİ=% 68
  • RamazanRamazan5 sa önce
    akp %60 mhp %15=%75
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Orduya genç asker çekmek için eve gitme izni getirecekler
  1. Orduya genç asker çekmek için eve..
  2. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
  3. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
  4. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
  5. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
  6. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
  7. İran'da yabancı mesajlaşma..
  8. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
  9. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
  10. Devler devletlere karşı birleşti
  11. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
  12. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
  13. Kritik zirve sona erdi!
  14. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
  15. Çocuklar kahve içmeli mi?
  16. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
  17. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
  18. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
  19. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
  20. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!