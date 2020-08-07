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Siyaset

Adil Gür, 'Muharrem İnce ile görüştüm' diyerek önemli bir bilgi verdi

A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür, yeni parti kuracağı öne sürülen CHP’li Muharrem İnce ile ilgili katıldığı bir televizyon programında önemli bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 22:31:00 -

CHP’den dışlanarak yeni parti arayışlarına giren Muharrem İnce’nin yakın zamanda parti kuracağı tahmin edilirken A&G Araştırma’dan Adil Gür’ün son açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Adil Gür, CHP’li Muharrem İnce ile yayın öncesinde bir görüşme yaptığını söyledi.

Görüşmede Muharrem İnce’ye ‘Ne zaman parti kuracaksınız’ diye soran Gür, 'Eylül 2020'nin başından itibaren Diyarbakır- Şırnak'tan tutun da Edirne'den Trabzon'a kadar şehir şehir gezip vatandaşlarla konuşacağım’ yanıtını aldığını açıkladı.

Adil Gür, partinin kuruluş tarihine ilişkin de bir açıklama yaparak, “Bence Muharrem İnce’nin partisi 2021’in başına kadar kurulacak” dedi.

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