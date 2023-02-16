Adı Galatasaray'la anılıyordu! Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu

Depremden etkilenen Gaziantep FK, ligden çekildiğini duyurmuştu. Adı Galatasaray ile anılan Gaziantep'in kalecisi Günay Güvenç, Kasımpaşa'ya kiralandı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi sarstı. Ciddi yıkıma neden olan feci afetin ardından depremde yara alan futbol takımları mücadele ettikleri liglerden çekilme kararı aldı. Süper Lig ekibi Gaziantep de sezonun geri kalanında sahada olamayacak takımlar arasında oldu.

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, futbolcuların formlarını koruması ve maaş yükünü hafifletmek amacıyla farklı takımlara gönderilmesi konusunu masaya yatırdı. Bu doğrultuda harekete geçen ekipler, Gaziantep temsilcisinin birçok oyuncusuna ilgi gösterdi.

Günay Güvenç, Kasımpaşa'da

Özellikle Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle ismi Galatasaray ile anılan Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in yeni adresi belli oldu. Günay, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı.

Öte yandan Kasımpaşa ile Gaziantep arasında yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Paşa'ya kiralanan Günay Güvenç'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayacak. Ayrıca Kasımpaşa, Günay'ın transferi için Gaziantep'e kiralama bedeli ödemeyecek.

25 Haziran 1991 doğumlu Günay Güvenç, futbola Almanya'da başladı. 2013'te Beşiktaş forması ile Türkiye'ye gelen file bekçisi, Adanaspor, Mersin İY ve Göztepe'de oynadı. Günay son olarak 2018 yılında Gaziantep'e imza attı. Haber7'ye göre; bu sezon Gaziantep FK ile 23 karşılaşmada kaleyi koruyan 30 yaşındaki file bekçisi, 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Günay çıktığı 23 mücadelede 31 gol gördü.