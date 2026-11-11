Aden'deki karargaha saldırı

Yemen hükümetinden adının paylaşılmasını istemeyen bir kaynağın Anadolu Ajansı (AA) muhabirine verdiği bilgiye göre, Husilerin ateşlediği iki balistik füze Aden'in batısındaki El-Burayka bölgesindeki koalisyon güçleri karargahına düştü.

Husilerin iki balistik füzeyle yaptığı saldırı sonrası oluşan maddi hasarın veya can kaybının boyutuna ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan konuya ilişkin koasliyon güçlerinden ve Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler son haftalarda Aden kentini, havaalanını ve bazı hükümet binalarını defalarca hedef almıştı.