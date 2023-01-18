Adem Büyük nereden nereye! Bir zamanlar Galatasaray’daydı
TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Çorum FK yıllarca Süper Lig’de boy gösteren tecrübeli futbolcu Adem Büyük için harekete geçti.
Çorum FK'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı siyahlı ekip sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Başkan Adem'i ikna etti
TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Çorum FK yıllarca Süper Lig’de Galatasaray formasını terleten ve şuan Manisa FK'da forma giyen tecrübeli yıldız Adem Büyük için girişimlere başladı.
19saat.com'da yer alan habere göre; Başkan Oğuzhan Yalçın'ın bizzat bu transfer de kendisi ilgilendiği tecrübeli futbolcuyu ikna ettiği belirtildi.