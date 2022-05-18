  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Adelaide United Melbourne City maçı kaç kaç bitti? Adelaide United Melbourne City özeti:
Spor

Adelaide United Melbourne City maçı kaç kaç bitti? Adelaide United Melbourne City özeti:

Avustralya Ligi'nde heyecan sürüyor. Adelaide United sahasında Melbourne City'i ağırladı. Futbolseverler Adelaide United Melbourne City maçı soncunu merak ediyor. Peki Adelaide United Melbourne City maçı kaç kaç bitti? Adelaide United Melbourne City maç sonucu ne oldu? İşte Adelaide United Melbourne City maçı sonucu.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 16:05:00 - 2022-05-18 16:07:26
Adelaide United Melbourne City maçı kaç kaç bitti? Adelaide United Melbourne City özeti:

Avustralya A-Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Adelaide United sahasında Melbourne City'i konuk etti. Adelaide United'ın evinde Melbourne City ile karşılaşacağı maç bugün TSİ 12.05'te başladı. Adelaide United Melbourne City maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Adelaide United Melbourne City maç sonucu

Adelaide United 0-0 Melbourne City FC

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay