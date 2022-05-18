Adelaide United Melbourne City maçı kaç kaç bitti? Adelaide United Melbourne City özeti:
Avustralya Ligi'nde heyecan sürüyor. Adelaide United sahasında Melbourne City'i ağırladı. Futbolseverler Adelaide United Melbourne City maçı soncunu merak ediyor. Peki Adelaide United Melbourne City maçı kaç kaç bitti? Adelaide United Melbourne City maç sonucu ne oldu? İşte Adelaide United Melbourne City maçı sonucu.
Avustralya A-Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Adelaide United sahasında Melbourne City'i konuk etti. Adelaide United'ın evinde Melbourne City ile karşılaşacağı maç bugün TSİ 12.05'te başladı. Adelaide United Melbourne City maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlandı.
Adelaide United Melbourne City maç sonucu
Adelaide United 0-0 Melbourne City FC