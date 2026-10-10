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Aktüel ADASO’da Zeki Kıvanç güven tazeledi
Aktüel

ADASO’da Zeki Kıvanç güven tazeledi

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ADASO’da Zeki Kıvanç güven tazeledi

Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) seçim süreci tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Zeki Kıvanç, Meclis Başkanlığına ise İsrafil Uçurum yeniden seçildi.

Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) seçim süreci tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Zeki Kıvanç, Meclis Başkanlığına ise İsrafil Uçurum yeniden seçildi. Odanın 2026–2030 döneminde görev yapacak yönetim kurulu, meclis başkanlık divanı, disiplin kurulu, TOBB genel kurul delegeleri ve hesapları inceleme komisyonu üyeleri belirlendi.

ADASO Başkanlığına yeniden seçilen Zeki Kıvanç, kendisine ve çalışma arkadaşlarına duyulan güven için teşekkür ederek, Adana Sanayi Odasının 60 yıllık birikiminden güç alarak yeni bir döneme başladıklarını söyledi. Başkan Kıvanç, “Odamızın bugünlere gelmesinde emeği bulunan başkanlarımıza, meclis ve yönetim kurulu üyelerimize, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Seçim sürecinde ortaya koyduğunuz birlik, beraberlik ve sağduyu, Adana Sanayi Odası camiasına yakışmıştır” dedi.

 

Yeni dönemde üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmaya odaklanacaklarını ifade eden Kıvanç; verimlilik, teknoloji yatırımları ve yüksek katma değerli üretimin öncelikleri arasında yer alacağını kaydetti. Kimya, gıda, tekstil, plastik, metal, makine ve otomotiv sektörlerindeki güçlü altyapıya dikkat çeken Kıvanç, 2025 yılı İSO 500 ve İkinci 500 araştırmalarında ADASO üyesi 64 firmanın yer aldığını belirtti.

Mevcut organize sanayi bölgelerinin genişletilmesi, yeni ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması ve Ceyhan-Yumurtalık hattındaki kimya, petrokimya ve enerji yatırımlarının ilerletilmesi de yeni dönemin gündeminde olacak. Yaklaşık 12 bin 600 hektarlık yeni sanayi alanının yatırımla buluşturulmasının yanı sıra gıda, sera ve su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgeleriyle tarımsal üretimin daha yüksek katma değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

 

Kıvanç ayrıca üniversite-sanayi iş birliği, mesleki eğitim, dijitalleşme, enerji verimliliği ve çevreye duyarlı üretim konularında çalışacaklarını bildirdi. Finansmana erişim, ihracat, yatırım süreçleri ve nitelikli çalışan ihtiyacı gibi başlıklarda sanayicilerin sorunlarına çözüm aramayı sürdüreceklerini söyledi.

Zeki Kıvanç başkanlığındaki yönetim kurulunda Remzi Kar, İsa Tuzcu, Abdullah Özdiler, Süleyman Gerdan, Orhan Murat Avcı, Rafet Milli, Hulusi Akkoç, Mustafa Nuri Çomu, İsmail Tasa ve İmam Gazali Hıradağı yer aldı.

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