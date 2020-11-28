Adanaspor'da 21'i futbolcu toplam 30 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 21'i futbolcu toplam 30 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Kovid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıktı. Bu kişilerin 21'i futbolcu, 6'sı personel, 1'i teknik takım ve menajerlerimiz Hamza Akgül ve İlhan Sevimli de test edildi. sonuçlar pozitif çıktı. " dedi.
TFF 1. Lig'in 11. haftasında gerçekleşecek olan Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı, ev sahibi ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde, 30 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de oynanması planlanan Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşmasının ertelendiği bilgisi yer aldı.