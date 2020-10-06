Adanaspor, Kamerunlu Hessemb'i transfer etti
ADANA (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Franck Eric Embe Hessemb'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-beyazlıların Kamerunlu futbolcuyu transfer ettiği duyuruldu.
ADANA (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Franck Eric Embe Hessemb'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-beyazlıların Kamerunlu futbolcuyu transfer ettiği duyuruldu.
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