Adanaspor, Eyüpspor ile berabere kaldı
Spor Toto 1'inci Lig'in 29. haftasında Adanaspor sahasında Eyüpspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Adanaspor ile Eyüpspor Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 28. dakikasında konuk ekipten Umut Bulut kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Yohan Roche ev sahibi takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta Eyüpspor'a beraberliği getiren golü ise 71'de Pa Dippa kaydetti.
Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 38'e, play-off hedefinden kopmak istemeyen Eyüpspor 46'ya yükseltti.
Adanaspor: 1 - Eyüpspor: 1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Cem Özbay, Abdullah Uğur Sarı
Adanaspor: Karacic, Benasser, Tetteh (Dk. 82 Ciss), Donkor, Harun Kaya (Dk. 50 Yiğithan Güveli), Evren Korkmaz, Eren Karadağ (Dk 90+10 Hakan Eroğlu) , Roche, Ahmethan Köse, İbrahim Aksu, Fıratcan Üzüm
Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Umut Bulut (Dk. 69 Oğulcan Çağlayan), Pa Dibba (Dk. 75 Mikail Okyar), Timur Temeltaş, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Sekidika), Badjı (Dk. 26 Taşkın İlter), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 69 Mete Kaan Demir)
Goller: Dk. 61 Roche, (Adanaspor), Dk. 71 Pa Dibba (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 68 Tetteh, Dk. 79 Roche, Dk. 87 Benasser, Dk. 90+1 Evren Korkmaz (Adanaspor), Dk. 53 Timur Temeltaş, Dk. 66 Buatu, Dk. 81 Mikail Okyar (Eyüpspor)