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Spor Adanaspor, 9 günde yapacağı 3 maça yoğunlaştı
Spor

Adanaspor, 9 günde yapacağı 3 maça yoğunlaştı

Teknik direktör Yunus Murat Ceylan: - "Dokuz günde oynayacağımız 3 maçta kazanacağımız puanların, önümüzdeki haftalar için hem hedef belirleme hem de güven açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" - "Ben her maça final, ilk oynayacağım maça en önemli karşılaşmam olarak bakıyorum. Alacağımız skorlar bize bir hedef çizecektir"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:56:36 -
Adanaspor, 9 günde yapacağı 3 maça yoğunlaştı

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - TFF 1. Lig'in ilk 4 haftasını 1 galibiyet ve 3 beraberlikle geçiren Adanaspor'da teknik direktör Yunus Murat Ceylan, 9 günde 3 maç yapacakları sürecin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Sezona başarılı bir savunma performansıyla başlayıp, ilk 4 karşılaşmasında gol yemeyen namağlup Adanaspor, 9 günlük periyotta Altınordu, Giresunspor ve Tuzlaspor maçlarına çıkacak.

AA muhabirine açıklamada bulunan teknik direktör Yunus Murat Ceylan, genç bir takım olduklarını ve milli maç arasında eksiklerini gidermek için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Ceylan, önlerinde önemli 3 maç olduğunu belirterek, "En önemli maç, ilk maç. İlk maçtan alabileceğimiz en iyi skoru almak istiyoruz. Altınordu maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Dokuz günde oynayacağımız 3 maçta kazanacağımız puanların, önümüzdeki haftalar için hem hedef belirleme hem de güven açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.


- "Dersimize iyi çalışıyoruz"


Ligde her maçın zor olduğunu dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız geçen hafta beklentilerimizi hemen hemen karşıladılar. Dersimize iyi çalışıyoruz. Oyuncularımıza bir reçete yazacağız ve onu uygulamaya çalışacağız. Uygulayacaklarını da düşünüyorum. Puan hesabı hiç yapmadım. Ben her maça final, ilk oynayacağım maça en önemli karşılaşmam olarak bakıyorum. Alacağımız skorlar bize bir hedef çizecektir. Benim için önemli olan süreci doğru götürmek. Sonuç zaten ardından gelir. Hata yapmazsak, alınacak puanlar yolumuzu çizecek."


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