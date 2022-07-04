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Yerel Adana'daki yangın kontrol altında
Yerel

Adana'daki yangın kontrol altında

Adana’da gece çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 08:56:00 -
Adana'daki yangın kontrol altında

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızıldam mevkisinde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Kozan, Pozantı ve Karaisalı orman işletme müdürlüğü ekipleri 20 arazöz ile müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik yangının sarp arazide çıktığını belirterek, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındığını, çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

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