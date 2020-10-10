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Aktüel Adana'daki sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana'daki sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:04:01 -
Adana'daki sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen kişilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, piyasaya sahte para sürdüğünü tespit ettiği 3 şüpheliyi 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalamış, adreslerde sahte 100 dolarlık 13 banknot ile 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

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