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Adana’daki barajların doluluk oranları arttı

Adana’daki barajların doluluk oranı geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 1.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:46
Adana’daki barajların doluluk oranları arttı

Adana’daki barajların doluluk oranı geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 1.5 artışla yüzde 80,83’e ulaştı. Barajların doluluk oranında geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 1,5 artış gerçekleşti.


Adana’da 1953-2016 yılları arasında 12 baraj inşa edildi. Söz konusu 63 yıllık zaman diliminde faaliyete giren bu barajlardan enerji üretilip, tarımsal sulama yapılırken, taşkınlardan da korunma sağlandı. Adana’da geçen yılın Ağustos ayına göre barajlardaki doluluk oranları yüzde 1,5 artış sağlayarak yüzde 80,83’e ulaştı.


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü 12 barajın 2018 ve 2019 yılları Ağustos ayı doluluk oranlarını açıkladı. Buna göre, 2018 yılının Ağustos ayında Gökkaya 86, Feke II 86, Menge 86, Köprü 66, Kavşak 95, Yedigöze 99, Çatalan 77, Seyhan 69, Karakuz 80, Göktaş1 83, Kozan 39, Nergizlik Barajı ise yüzde 64 ile ortalama yüzde 77,5 seviyesindeyken 2019 yılının Ağustos ayında Gökkaya 81, Feke II 73, Menge 96, Köprü 94, Kavşak 87, Yedigöze 99, Çatalan 72, Seyhan 72, Karakuz 55, Göktaş1 96, Kozan 75 ve Nergizlik Barajı yüzde 70 ile ortalama yüzde 80,83 seviyesine ulaştı.


Su kaynakları açısından sıkıntı çekmeyen Adana’da yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:46
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