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Yerel Adana'da zincirleme kaza! 2 kişi yaralandı
Yerel

Adana'da zincirleme kaza! 2 kişi yaralandı

Adana'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 2 yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 09:35:00 -
Adana'da zincirleme kaza! 2 kişi yaralandı

Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 J 0213 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, yolcu almak için duran Ramazan Özelçi idaresindeki 01 M 0890 plakalı dolmuşa arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan dolmuş da park halindeki 3 araca çarptı.

Kazada dolmuş sürücüsü ile yolcu Ayşenur Ceylan yaralandı.

Otobüs sürücüsü kazanın ardından kaçtı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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