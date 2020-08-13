Adana'da vatandaşların kovaladığı kapkaç zanlısını trafik polisi yakaladı

ADANA (AA) - Adana'da, bir kişinin elindeki parayı kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'ndeki bir döviz bürosuna giden Abdulcelil Akar, bozdurduğu dolar karşılığında 73 bin 800 lira aldı.

Daha sonra parasını yatırmak için ATM önüne gelen Akar'ın yanına yaklaşan şüpheli, elinden paranın bir kısmını alarak kaçmaya başladı.

Elindeki paranın bir kısmı da yere saçılan Akar ve durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi kovalamaya başladı. Bu sırada caddede görev yapan trafik polisi şüpheliyi yakaladı.

Trafik polisi, şüpheliyi Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Şüpheli Y.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çaldığı belirlenen yaklaşık 10 bin lira da Akar'a teslim edildi.

Akar ve vatandaşların şüpheliyi kovalaması ve trafik polisinin zanlıyı durdurmaya çalışması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.