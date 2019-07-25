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Adana’da Türkiye Ürün İhtisas Borsası faaliyete başlıyor

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) faaliyet iznini aldıklarını belirterek, borsanın ülke tarımının bugünü ve geleceği için büyük bir yenilik olduğunu söyledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
Adana’da Türkiye Ürün İhtisas Borsası faaliyete başlıyor

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) faaliyet iznini aldıklarını belirterek, borsanın ülke tarımının bugünü ve geleceği için büyük bir yenilik olduğunu söyledi.


Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın amacı ve faaliyet konusunda bilgi veren ATB Başkanı Şahin Bilgiç, “TÜRİB; 5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlayacaktır. Türkiye Ürün İhtisas Borsası, yatırımcılara kalitesine göre sınıflandırılmış tarım ürünlerini elektronik ortamda alım-satım imkanı sağlamak üzere kurulmuş bir anonim şirkettir. Ticaret Borsamız da bu şirketin ortağıdır. Faaliyet izninin alınmasından önceki süreçte Ticaret Borsamız Ticaret Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 8 Ticaret Borsası’ndan birisidir. 14 farklı Lisanslı Depo da yer alan tarım ürünleri adına oluşmuş Elektronik Ürün Senedinin (ELÜS) platform üzerinden alım satımlarının başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de ticaret borsamız yatırımcılara acentelik hizmeti verecek ve bu yeniliğin üyelerimize, üreticilerimize ve diğer yatırımcılara fayda sağlaması için tüm gayret ve çabalarımız devam edecektir" diye konuştu.


Başkan Bilgiç, Türkiye Ürün İhtisas Borsası ELÜS Piyasasında, lisanslı depolarda bulunan arpa, buğday, çavdar, çeltik, fındık, mercimek, mısır, nohut, pamuk, soya fasulyesi ve zeytine dayalı olarak çıkarılan ELÜS’lerin işlem gördüğüne işaret ederek. “ELÜS’lerin alım-satım işlemleri, TÜRİB İşlem Platformu üzerinden yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirilecektir. Emirler, yatırımcılar tarafından TÜRİB internet sitesinden erişilebilen ‘TÜRİB İşlem Platformu’na kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak iletilecektir. Gerçekleşen işlemler aynı gün valörlü olarak takasa konu edilecek; takas işlemi, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile birlikte gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:54
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