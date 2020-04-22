  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

2020-04-22 02:27:07 -
Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Önder Keskin'in kullandığı 01 ET 770 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Altın Bulvar'da, Burak Altun idaresindeki 01 AEE 010 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kazadan yara almadan kurtulan Keskin'in kullandığı otomobilde sıkışan Adnan Özdemir ile Tayfun Temiz'i bulunduğu yerden çıkarttı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Özdemir ve Temiz, Seyhan Devlet Hastanesine diğer sürücü Altun ise Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı