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Aktüel Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası
Aktüel

Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:40:28 -
Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar H.Ş. ve S.G. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık H.Ş. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanık S.G. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, H.Ş'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

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