Adana'da su kuyusunda hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Hatay'da defnedildi

HATAY (AA) - Adana'da, su kuyusu açmak için indikleri kuyuda hayatını kaybeden baba ile ona yardım eden eşi, oğlu ve kardeşinin cenazeleri, memleketleri Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlanan baba Haluk Karahan, karısı Havva Karahan, oğlu Ömer Karahan, ve kardeşi Sefa Karahan'ın cenazeleri yakınları tarafından alınıp Dörtyol ilçesine götürüldü.

Hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin naaşı, Ağalar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de uyulan cenaze törenine ailenin yakınları katıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Bozcalar Mahallesi'nde dün su kuyusu açmak için kazı yapan Haluk Karahan ile ona yardım eden karısı Havva Karahan, oğlu Ömer Karahan ve kardeşi Sefa Karahan'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Cenazeler, itfaiye vinciyle kuyudan çıkartılmıştı. Aynı aileden 4 kişinin, suya ulaşmak isterken bölgedeki metan gazından etkilendiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenilmişti.