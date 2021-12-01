Adana'da silahlı saldırı

Adana'da seyir halindeki motosikletteki iki kişi, bir başka motosikletten açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde motosikletle giden ve akraba oldukları belirtilen Yusuf Ç (22) ile Abdülsamet Ç'ye (14), yine hareket halindeki bir motosiklette bulunan iki kişi tarafından ateş açıldı.

Ağır yaralanan Yusuf Ç. ve Abdülsamet Ç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastane ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.