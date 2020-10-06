Adana'da silahlı market soygunu zanlısı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, tıbbi maske ve eldiven kullanıp tabancayla görevlileri tehdit ederek market kasasındaki 2 bin lirayı alıp kaçan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir markete giren tıbbi maskeli, eldivenli ve başında şapka bulunan zanlı, silahla görevlileri tehdit ederek kasadaki 2 bin lirayı alıp kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlının Ali D. (18) olduğunu belirledi.

Aynı mahalledeki ablasına ait eve girdiği tespit edilen zanlının, kıyafetlerini eniştesine ait giysilerle değiştirdikten sonra evine gittiği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, Ali D'yi evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Zanlının, soygunda kullandığı değerlendirilen kurusıkı tabancaya da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Soygun güvenlik kamerasında

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, zanlının iş yerine girip raflardaki ürünleri incelemesi, daha sonra bir ürünü alıp kasaya yönelmesi ve iki çocuğun alışverişini tamamlayıp ayrılmasının ardından tabancasını çıkarıp kasiyere doğrultması yer alıyor.

Zanlının silahla tehdit ettiği çalışandan kasayı açmasını istemesi ve bu sırada müşterilerin panikle marketin arka bölümüne koşuşturmasının da yansıdığı görüntüde, şüphelinin tehditle kasayı açtırıp paraları alarak uzaklaşması görülüyor.

Görüntüde, market çalışanlarının panikle depoya sığınıp telefonla yardım istemesi de yer alıyor.