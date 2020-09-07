  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 03:23:25 -
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Bulvarı'nda silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bir kişinin çıkan kavga sonucu tabanca ile vurulduğunu tespit etti. Kolundan yaralandığı belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan yaralı, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, bulvarda yaptıkları araştırmada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancaya ait iki boş kovan buldu.

Polis, yaralının ve olaya karışan kişi ya da kişilerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında ders veren profesör, bir anda koronavirüsten hayatını kaybetti!
Dünya

Canlı yayında ders veren profesör, bir anda koronavirüsten hayatını kaybetti!

Arjantin'de video konferans öğrencilerine ders veren profesör, canlı yayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı
Gündem

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay daha ek ödeme yapılacağının bilgisini verdi.
Günlük koronavirüs tablosu yayınlandı! Bakan Koca ağır hasta sayısı en çok olan illeri açıkladı
Gündem

Günlük koronavirüs tablosu yayınlandı! Bakan Koca ağır hasta sayısı en çok olan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili verileri paylaştı. Bakan Koca, günlük hasta sayısı en çok artan ve ..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı