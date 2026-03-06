Adana’da şaşırtan olay! ‘Canım sıkıldı evi yaktım'

Yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe mahallesindeki bir apartmanda yaşandı.

Bir apartmanın 10'uncu katında yangın çıktı. Çevredekilerin görmesiyle edilen ihbarın üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede üst katlara sıçrayan yangın, panik yarattı. 13'üncü katta mahsur kalan baba ve 19 aylık oğlu ise bir inşaat işçisi tarafından kurtarıldı. Yangında üst katlardaki 3 daire de zarar gördü.

Yangın söndürüldüğünde polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, yangını 10'uncu katta oturan R.G.'nin çıkardığı öne sürüldü. Sorgusunda "Canım sıkıldı iki çakmakla yatak odasını yaktım. İşin buraya geleceğini hesap etmedim" şeklinde ifade veren kadın, ifadesini ardından serbest bırakıldı.

Ancak apartman sakinleri yangını kadının çıkardığını öne sürerek şikayetçi oldu.

"BEN YAKTIM MERAK ETME"

Apartman sakinlerinden Y.Ş., çıkan yangında eşini, çocuğunu ve kedisini son anda kurtardı. Yangın çıktığı esnada önce 10'uncu kattaki komşularını kurtarmaya giden Y.Ş., dumanların iyice yükselmesiyle kendi ailesini kurtarmaya gitti. Apartman sakini devamında olanları şöyle anlattı:

"Aşağı indiğimizde kadın, eşime ‘Ben yaktım merak etme' demiş. Kocası bebeği alıp götürünce kadın evi yakmış. Daha önceden de evini yakmış. Aklı ve bilinci yerinde. Ben o kadının evi yaktığını bilmiyordum, öğrenince çıldırdım. Eşim o sesleri duymasa biz içeride kalıp dumandan etkilenip belki ölecektik. O kadını görmek istemiyorum. Evimiz çok kötü durumda, artık ne yapacağız bilmiyoruz."

"AZ KALSIN BEBEĞİMLE ÖLÜYORDUM"

Yangından etkilenen bir başka apartman sakini M.G., ise 19 aylık oğlu ile yangında mahsur kaldı. Kadından şikayetçi olduğunu belirten M.G., "Az kalsın bebeğimle birlikte ölüyordum. Evde ben değil annem olsa şu anda çocuğum da annem de ölebilirdi" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.