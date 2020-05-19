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Adana'da otomobilde uyuşturucu arayan polis ölü yabani kuş buldu

Olayla ilgili iki kişiye 13 bin 967 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:14:40 -
Adana'da otomobilde uyuşturucu arayan polis ölü yabani kuş buldu

ADANA (AA) - Adana'da polis, şüphe üzerine durdurup uyuşturucu aradığı otomobilde "gökdoğan" cinsi ölü yabani kuş ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında koli içerisinde, ağzı bantlanmış, kanatları ve ayakları bezle bağlanmış ölü "gökdoğan" cinsi yabani yırtıcı kuş buldu.

Olayla ilgili Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine götürülen araçtaki iki kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü Adana Şube Müdürlüğünce, 13 bin 967 lira idari ceza uygulandı.

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