Adana'da operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik sabah saatlerinde düzenlenen baskında, çok sayıda kişi gözaltına alındı.13 Eylül 2018 Perşembe 08:13
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
YORUM YAZ