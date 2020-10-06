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Aktüel Adana'da kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi
Aktüel

Adana'da kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:41:36 -
Adana'da kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

ADANA (AA) - Adana'da, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde, 3 Eylül'de 11 yıllık eşi Hakan Ö'yü (33) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fikriye Ö. (28) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının Fikriye Ö. hakkında "Eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırladığı iddianame, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede savunmasına yer verilen Fikriye Ö, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

Kocasının, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini savunan Fikriye Ö, "Olay günü tüfeği bilinçli olarak bana verip ateş almasını sağladı. Daha sonra eşimin amcasının oğlunu arayıp, 'Bize gel, Hakan tüfeği elime verdi ve vuruldu' dedim. Gelip polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Eşimi öldürme gibi bir kastım yoktur. Eşim tüfeği elime zorla tutuşturdu, tüfeğe vurunca da ateş aldı. Olayın asıl mağduru benim." ifadesini kullandı.

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde, 3 Eylül'de kocası Hakan Ö'yü pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla Fikriye Ö. tutuklanmıştı.

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