Adana’da kadınlar sopalarla hastane bastı!
Adana’da eli sopalı kadınlar Adana Şehir Hastanesi acil servisini bastı.
Adana'da, Sarıçam ilçesinde meydana geldi eli sopalı yaklaşık 10 kadın şehir hastanesi acil servisine gelerek hastaneye girmek istedi.
Bir güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadınlar sopalarla acile girdi.
Sopalı kadınlar, bir süre sonra gelen yardımcı güvenlik görevlileri tarafından kadınlar acil servisten çıkartıldı. Ancak kadınlar ellerinde sopalarla acil servis bahçesinde beklemeye devam etti.