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Aktüel

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:01:25 -
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da kaçakçılık yaptığı tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık yaptığını belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 adrese düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde ve zanlıların araçlarında, kaçak olduğu belirlenen 1850 puro, 132 şişe içki ve 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

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