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Yerel Adana'da kaçakçılık operasyonu: 25 gözaltı
Yerel

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 25 gözaltı

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 46 milyon 943 bin makaron ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 13:27:00 -
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 25 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu tespit edilen ikamet, depo ve araçlarda arama yaptı.

Adreslerde 5 milyon 553 bini tütün doldurulmuş 46 milyon 943 bin makaron, 10 bin 180 paket sigara, 40 elektronik sigara, 50 kilogram tütün ve 4 sigara dolum makinesi ele geçirildi. 

Polis ekipleri, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

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