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Aktüel

Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 60 bin lira olan 380 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:54:35 -
Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 60 bin lira olan 380 bin kaçak makaron ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde bir evde ve hafif ticari araçta kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Polis evde ve hafif ticari araçta yaptığı aramada piyasa değeri 60 bin lira olan 380 bin kaçak makaron, 6 bin makaron kutusu, 100 kargo etiketi, 200 plastik makaron kabı ve 2 elektronik terazi ele geçirdi.


Olayla ilgili olarak İ.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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