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Adana'da inşaattan düşen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-20 05:39:17 -
Adana'da inşaattan düşen kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'da inşaat halindeki binadan düşen kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde çığlık duyan ve bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin inşaat halindeki binadan düşme sonucu öldüğünü belirledi.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından, ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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