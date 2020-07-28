  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 03:48:33 -
Adana'da hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, düşme sonucu yaralanan 14 yaşındaki Elif Gürses'i hastanedeki tedavisinin ardından eve götüren İlhami Y'nin kullandığı 01 AEU 065 plakalı hafif ticari araç, merkez Yüreğir ilçesinde, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra Hatay'a dönmek için yola çıkan A.T idaresindeki 31 AAE 812 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Ayten Gürses yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından her iki araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı