Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün "mahrem imamlarından" aldığı öne sürülen tutuksuz eski komiser yardımcısı, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuksuz sanık A.Ö'nün gelmediği duruşmada avukatı hazır bulundu.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer alan ve örgütsel toplantılara katıldığı belirlenen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca, bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve komiser yardımcılığı sınavı sorularını kimseden almadığını öne sürerek beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ö'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ve "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 4 ay olmak üzere 14 yıl 7 ay hapis ve 52 bin 900 lira adli para cezası verdi.

Sanığın "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verildi.