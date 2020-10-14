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Aktüel Adana'da döviz bürosu çalışanı iş yerinde bulduğu 400 doların sahibini arıyor
Aktüel

Adana'da döviz bürosu çalışanı iş yerinde bulduğu 400 doların sahibini arıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:35:13 -
Adana'da döviz bürosu çalışanı iş yerinde bulduğu 400 doların sahibini arıyor

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir döviz bürosunun çalışanı, iş yerinde bulduğu 400 doların sahibini arıyor.

Döviz bürosunda 400 dolar bulan Yusuf Ölkeli, o esnada içerideki müşterilerine seslenmesine rağmen kimseden yanıt alamadı.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Ölkeli, parayı bulduğu sırada düşüren kişinin de içeride olduğunu ancak müşterisinin telaşla çıktığını fark etti.

Ölkeli, AA muhabirine, paranın sahibini beklediklerini söyledi.

"Vatandaşımızı kameradan tespit ettik, yüzü de belli oluyor." diyen Ölkeli, "Geldiği zaman vatandaşımıza parasını iade etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Güvenlik kamerası görüntüsünde, müşterinin 400 doları düşürmesi, ardından ceplerini kontrol ettikten sonra telaşla dışarı çıkması yer alıyor.

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