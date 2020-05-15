  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor

Dünya Sağlık Örgütünden Trump'a cevap: Kovid-19 aşısı için kimse kesin tarih veremez
için kalan
Aktüel

Adana'da dolandırıcılık zanlısı ''sahte polisin'' 10 yıla kadar hapis istendi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:43:48 -
Adana'da dolandırıcılık zanlısı ''sahte polisin'' 10 yıla kadar hapis istendi

ADANA (AA) - Adana'da, kendisini "polis" olarak tanıtarak bir kişiyi 2 bin 500 lira dolandırdığı iddia edilen zanlı hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen tutuksuz sanık M.Ö. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli için "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin mağdur B.M'yi telefonla arayarak DEAŞ terör örgütüne yardım ettiğinin belirlendiğini söylediği ve bu durumdan kurtulması için hesabına 2 bin 500 lira göndermesini istediği belirtildi.

M.Ö'nün müştekiyi yabancı uyruklu bir kişiye ait cep telefonundan aradığının tespit edildiği ve hesabına para yatırıldıktan sonra iletişimi kestiği ifade edilen iddianamede, şüphelinin üzerine atılı dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen M.Ö. ise suçlamaları kabul etmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı