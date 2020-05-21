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Adana'da doğaya 25 bin 450 faydalı böcek salındı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:42:44 -
Adana'da doğaya 25 bin 450 faydalı böcek salındı

ADANA (AA) - Adana Orman Bölge Müdürlüğü, kızılçam ormanlarında gelişme kaybına neden olan çam kese böceğine karşı doğaya laboratuvar ortamında üretilen 25 bin 450 yararlı böcek bıraktı.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yazılı açıklamasında, kızılçam ormanında çam kese böceğinin iğne yapraklarını yediği ağaçların büyüme enerjilerinin kaybolmasına, devamında da çok daha zararlı kabuk böceklerinin oluşmasına davetiye çıkarttığını belirtti.

Bunun, özellikle genç ormanlarda kurumalara yol açtığını bildiren Yılmaz, çam kese böceğiyle zamanında etkin mücadelenin ormanların geleceği ve sağlığı için çok önemli olduğunu kaydetti.

Yılmaz, özellikle genç kızılçam ormanlarında tahribata yol açan çam kese böceğiyle biyolojik mücadele için laboratuvar ortamında üretilen orman ve doğa dostu 25 bin 450 yararlı böceğin, çeşitli bölgelerde ormana salındığını ifade etti.

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