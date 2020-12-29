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Gündem Adana'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Gündem

Adana'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Adana'da portakal bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 00:24:00 -
Adana'da devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesi Yumurtalık yolunda ilerleyen 35 GB 9973 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak portakal bahçesine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Eyüp Yakar ile Erol Özdamar'ı otomobilden çıkarttı. 

Sağlık ekipleri, yaptığı müdahalede Yakar ve Özdamar'ın öldüğünü belirledi. Ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

 

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