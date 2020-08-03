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Adana'da bakkala silahlı soygun: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 23:56:09 -
Adana'da bakkala silahlı soygun: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir bakkalı soymaya çalışan silahlı 2 kişi, iş yeri sahibini yaralayarak, kaçtı.

Alınan bilgilere göre merkez Yüreğir ilçesi Kanuni Caddesi'nde yanlarında tabanca bulunan yüzü maskeli 2 kişi, cadde üzerinde bulunan bir bakkalı soymak istedi.

Bakkala giren zanlılar, iş yeri sahibinin direnci ile karşılaştı. Bunun üzerine ateş açan zanlılar bakkal sahibi Abdullah Y'yi tabancayla yaraladı.

Zanlılar olay yerinden motosikletle kaçarken, bakkal sahibi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Zanlılar kaçtıkları sırada olay yeri civarında çaldıkları paranın bir miktarını düşürdü.

Bakkal sahibi Abdullah Y.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemelerde bulundu.

Çevredeki kameraları da inceleyen ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


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