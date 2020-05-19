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Adana’da bakkala silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana’da bakkala düzenlenin silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:05:07 -
Adana’da bakkala silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana’da bakkala düzenlenin silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.


Olay, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi 31030. Sokak’ta bulunan bakkalda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi bakkala defalarca tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi S.Y. ve bu sırada sokaktan geçen bir kadın bacağından yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye asayiş ve özel harekat timleri sevk edildi. Mahalleye gelen özel harekat timleri sokak başlarında yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaralı S.Y. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılırken, bacağından yaralanan kadın ise yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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