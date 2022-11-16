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Yerel Adana’da 9 dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı
Yerel

Adana’da 9 dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı

Adana’da dolandırıcılık soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 14:25:00 -
Adana’da 9 dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı

Mali Büro ekipleri, bazı şüphelilerin sigorta eksperleriyle hareket ederek, hafif hasarlı trafik kazalarına karışan araçların değer kaybını yüksek gösterdiklerini ve bilerek hasar verdikleri araçlara kaza yapmış gibi rapor düzenlediklerini belirledi. Ekipler, şüphelilerin iş yerinde çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişiler adına kredi çektiklerini, bunlardan komisyon aldıklarını ve tefecilik yaptıklarını, 5 kişiyi de “devlet memuru” yapma vaadiyle dolandırdıklarını belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlının yakalanması için polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde, çok sayıda senet, sigorta şirketlerine ait belgeler, alacak notlarının bulunduğu ajanda, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Polis, adresinde bulunmayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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