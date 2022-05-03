Adana'da 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, adresler ve araçlarda kaçak 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ve şarj aleti ele geçirdi.
Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.