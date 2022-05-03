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Yerel Adana'da 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi
Yerel

Adana'da 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 10:14:00 -
Adana'da 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, adresler ve araçlarda kaçak 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ve şarj aleti ele geçirdi.

Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

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